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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Бюджет-2018. Президентські вибори у Росії

Випуск новин 13:55, сьогодні 81 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2018 рік. У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти, ним став скандальний Володимир Жиріновський.

Також у випуску:

На Волині зустріли звільнених з полону земляків.

Народний депутат Борислав Розенблат залишиться без новорічних канікул у Німеччині. Спеціальна антикорупційна прокуратура не дозволила політику покидати країну.

Олександра Авакова антикорупційні органи відпустили на канікули до Італії.

Теги: Новини Росії Новини політики Випуск новин Бюджет-2018
Джерело: 24 Канал
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