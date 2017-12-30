Випуск новин за 13:00: Бюджет-2018. Президентські вибори у Росії

У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2018 рік. У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти, ним став скандальний Володимир Жиріновський.

Також у випуску: На Волині зустріли звільнених з полону земляків. Народний депутат Борислав Розенблат залишиться без новорічних канікул у Німеччині. Спеціальна антикорупційна прокуратура не дозволила політику покидати країну. Олександра Авакова антикорупційні органи відпустили на канікули до Італії.