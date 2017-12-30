Випуск новин за 13:00: Бюджет-2018. Президентські вибори у Росії
Випуск новин 13:55, сьогодні 81 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2018 рік. У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти, ним став скандальний Володимир Жиріновський.
Також у випуску:
На Волині зустріли звільнених з полону земляків.
Народний депутат Борислав Розенблат залишиться без новорічних канікул у Німеччині. Спеціальна антикорупційна прокуратура не дозволила політику покидати країну.
Олександра Авакова антикорупційні органи відпустили на канікули до Італії.
Джерело: 24 Канал
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