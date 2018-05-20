Випуск новин за 13:00: "Гради" в Авдіївці. Вболівальники здають квитки на Лігу Чемпіонів

У випуску новин за 20 травня станом на 13:00 – сьогодні проросійські бойовики вже п'ять разів обстріляли українські позиції в Авдіївці з "Градів". Вболівальники "Реалу" відмовляються летіти до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Більше двох тисяч фанів іспанського футбольного клубу вже здали свої квитки на матч "Реал" – "Ліверпуль", який відбудеться 26 травня.

Також у випуску: На Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса з сімома пасажирами врізався в дерево. П'ятеро людей загинули, ще троє постраждали. У третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій. Верховна Рада наступного тижня візметься за Антикорупційний суд. Під час футбольного матчу "Черкаси Дніпро" і "Суми" ультрас побилися з поліцією. У штовханині взяли участь близько 200 людей.