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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 13:00: "Гради" в Авдіївці. Вболівальники здають квитки на Лігу Чемпіонів

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 травня станом на 13:00 – сьогодні проросійські бойовики вже п'ять разів обстріляли українські позиції в Авдіївці з "Градів". Вболівальники "Реалу" відмовляються летіти до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Більше двох тисяч фанів іспанського футбольного клубу вже здали свої квитки на матч "Реал" – "Ліверпуль", який відбудеться 26 травня.

Також у випуску:

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У третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій.

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Під час футбольного матчу "Черкаси Дніпро" і "Суми" ультрас побилися з поліцією. У штовханині взяли участь близько 200 людей. 

 

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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