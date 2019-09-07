Випуск новин за 13:00: Кількість жертв урагану "Доріан". Відкриття мосту в Дніпрі
У випуску новин за 7 вересня станом на 13:00 – кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає – тепер їх вже 43. Стихія впродовж тижня вирує над Багамськими островами та південним узбережжям Сполучених Штатів. У Дніпрі відкрили міст, що об'єднує два береги і який став приводом для парі між Президентом Зеленським та мером Борисом Філатовим.
Також у випуску:
Російські найманці на передовій б'ють зі ствольної артилерії.
Обмін полоненими між Україною та Росією.
Засуджених кримських татар російська влада перевела до колоній у Ставропольському краї.
Джерело: 24 канал
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