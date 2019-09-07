Випуск новин за 13:00: Кількість жертв урагану "Доріан". Відкриття мосту в Дніпрі

У випуску новин за 7 вересня станом на 13:00 – кількість жертв смертельного урагану "Доріан" невпинно зростає – тепер їх вже 43. Стихія впродовж тижня вирує над Багамськими островами та південним узбережжям Сполучених Штатів. У Дніпрі відкрили міст, що об'єднує два береги і який став приводом для парі між Президентом Зеленським та мером Борисом Філатовим.

Також у випуску: Російські найманці на передовій б'ють зі ствольної артилерії. Обмін полоненими між Україною та Росією. Засуджених кримських татар російська влада перевела до колоній у Ставропольському краї.

Джерело: 24 канал