Випуск новин за 13:00: Ліквідація "майданчиків Яценка". Кримінальне провадження через поїзд РФ
У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка". Прокуратура Криму зареєструвала провадження про за незаконний перетин українського кордону. Все – через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом. Їхав він із Санкт-Петербурга до Сімферополя.
Також у випуску:
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