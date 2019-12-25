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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
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      Випуск новин за 13:00: Ліквідація "майданчиків Яценка". Кримінальне провадження через поїзд РФ

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка". Прокуратура Криму зареєструвала провадження про за незаконний перетин українського кордону. Все – через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом. Їхав він із Санкт-Петербурга до Сімферополя.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму
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