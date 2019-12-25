Випуск новин за 13:00: Ліквідація "майданчиків Яценка". Кримінальне провадження через поїзд РФ

У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка". Прокуратура Криму зареєструвала провадження про за незаконний перетин українського кордону. Все – через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом. Їхав він із Санкт-Петербурга до Сімферополя.

Також у випуску: Будівництво "Північного потоку-2" може затягнутись до шести років. Уряд провів екстрене засідання щодо газу. Справжня зима прийде в Україну 27 грудня.