Випуск новин за 13:00: На Донбас заїхали російські снайпери. Гепатит у чернігівській школі
У випуску новин за 26 жовтня станом на 13:00 – тим часом на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії нібито на військові навчання. Тепер вони точково обстрілюють всю лінію фронту. Один наш захисник поранений. У школі Чернігова масове зараження гепатитом – захворіло 12 учнів та працівниця їдальні.
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