Випуск новин за 13:00: На Донбас заїхали російські снайпери. Гепатит у чернігівській школі

У випуску новин за 26 жовтня станом на 13:00 – тим часом на окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії нібито на військові навчання. Тепер вони точково обстрілюють всю лінію фронту. Один наш захисник поранений. У школі Чернігова масове зараження гепатитом – захворіло 12 учнів та працівниця їдальні.

Також у випуску: На Дніпропетровщині засуджений до довічного ув'язнення убив конвоїра. Сталося все напередодні ввечері. Двомісячний домашній арешт за викрадення дитини. Такий запобіжний захід обрав суд для жінки, яка викрала 3-місячну дитину. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.