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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 13:00: Напад на будинок Пинзеника. Пожежа на заводі у США

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 травня станом на 13:00 – невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника під Києвом. За попередньою інформацією, вкрали 40 тисяч доларів й 20 тисяч євро готівки. В американському штаті Теннессі горить завод із переробки відходів. За однією з версій, вогонь спалахнув на складі паперу та пластику.

      Також у випуску: 

      Бойовика Рафаеля Лусваргі, який воював на стороні терористів так званої "ДНР" засудили до 13 років позбавлення волі.

      Офіційні результати виборів опублікували у газеті "Голос України": за підсумками другого туру обраним президентом став Володимир Зеленський.

      Під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше чотири людини, ще 240 отримали травми.

      На Львівщині відбувається Кубок України з авіамодельного спорту, який входить у календар Кубка світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Віктор Пинзеник Пограбування Пожежа Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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