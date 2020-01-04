Випуск новин за 13:00: Невідведений "Град" бойовиків на Донбасі. Авіаудар США по Іраку

У випуску новин за 4 січня станом на 13:00 – спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". США знову завдали авіаударів по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Іракської столиці – Багдада.

Також у випуску: Восьмеро дітей опинились в реанімації через вибух у сільському клубі на Тернопільщині. На Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку. Штаб ООС зафіксував протягом дня три атаки бойовиків, проте інтенсивні. Окрім гранатометів російські найманці взялися обстрілювати наших воїнів із кулеметів та стрілецької зброї.