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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 13:00: Невідведений "Град" бойовиків на Донбасі. Авіаудар США по Іраку

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 13:00 – спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". США знову завдали авіаударів по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Іракської столиці – Багдада.

      Також у випуску:

      Восьмеро дітей опинились в реанімації через вибух у сільському клубі на Тернопільщині.

      На Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку.

      Штаб ООС зафіксував протягом дня три атаки бойовиків, проте інтенсивні. Окрім гранатометів російські найманці взялися обстрілювати наших воїнів із кулеметів та стрілецької зброї.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини США
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