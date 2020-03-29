Випуск новин за 13:00: Останній спецрейс із Нью-Йорка. Пенсіонери на карантині

У випуску новин за 29 березня станом на 13:00 – останній спецрейс прибув до Києва і з Нью-Йорка, додому повернулося ще 359 українців. Однак, це лише третина охочих. Журналісти 24 каналу розповіли, чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні.

Також у випуску: Загальна кількість хворих в Україні становить 418. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9. З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину. Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну.