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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Останній спецрейс із Нью-Йорка. Пенсіонери на карантині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 березня станом на 13:00 – останній спецрейс прибув до Києва і з Нью-Йорка, додому повернулося ще 359 українців. Однак, це лише третина охочих. Журналісти 24 каналу розповіли, чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні.

      Також у випуску:

      Загальна кількість хворих в Україні становить 418. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.

      З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.

      Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Нью-Йорк Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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