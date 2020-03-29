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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Последний спецрейс из Нью-Йорка. Пенсионеры на карантине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 13:00 – последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев. Однако, это лишь треть желающих. Журналисты 24 канала рассказали, придерживаются ли пенсионеры карантина в Украине.

      Також у випуску:

      Загальна кількість хворих в Україні становить 418. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.

      З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.

      Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Нью-Йорк Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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