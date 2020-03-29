Выпуск новостей за 13:00: Последний спецрейс из Нью-Йорка. Пенсионеры на карантине
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 13:00 – последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев. Однако, это лишь треть желающих. Журналисты 24 канала рассказали, придерживаются ли пенсионеры карантина в Украине.
Також у випуску:
Загальна кількість хворих в Україні становить 418. Кількість видужалих на цей момент – 5, загиблих – вже 9.
З 30 березня Росія закриває кордони. Всі автомобільні, залізничні та пішохідні пропускні пункти будуть закриті для перетину.
Літак із захисними масками, костюмами та іншими протиепідемічними засобами з Китаю прибув в Україну.
Читайте также
Выбор редакции
-
Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и теплосегодня , 09:15
-
В Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев, – СМИсегодня , 11:15
-
Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУсегодня , 09:01
-
Все дороги в село на Черниговщине, где обнаружили коронавирус, перекрылисегодня , 13:31
-
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисыксегодня , 11:17
-
Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семьесегодня , 10:47