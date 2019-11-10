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      Випуск новин за 13:00: Підсумки з'їзду "Слуги народу". У світі побільшало мільярдерів

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 13:00 – на з'їзді партії "слуги народу" обрали свого очільника. Після короткого звіту про свою діяльність на посаді голови партії чинний спікер Ради Дмитро Разумков склав партійні повноваження. А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Всього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

      Також у випуску:

      На одному з київських пляжів громадські діячі та рибалки випустили понад п'ять тонн малої риби.

      ДСНСники оголосили про жовтий рівень небезпеки в Україні через туман.

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      Теги: Слуга народу Випуск новин Гроші
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