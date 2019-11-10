Випуск новин за 13:00: Підсумки з'їзду "Слуги народу". У світі побільшало мільярдерів

У випуску новин за 10 листопада станом на 13:00 – на з'їзді партії "слуги народу" обрали свого очільника. Після короткого звіту про свою діяльність на посаді голови партії чинний спікер Ради Дмитро Разумков склав партійні повноваження. А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Всього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

Також у випуску: На одному з київських пляжів громадські діячі та рибалки випустили понад п'ять тонн малої риби. ДСНСники оголосили про жовтий рівень небезпеки в Україні через туман.