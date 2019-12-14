Випуск новин за 13:00: Пожежа у коледжі Тернополя. Пристайко про миротворців ООН
У випуску новин за 14 грудня станом на 13:00 – у Збаражі на Тернопільщині гасили вогонь у військовому коледжі. Майже три сотні курсантів евакуювали, а 5– опинилися у вогняній пастці. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона може повернутися до ідеї введення миротворчих військ ООН на територію окупованого Донбасу.
Також у випуску:
У Львові вже відкрили Фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про ключовий випадок у справі убивства Павла Шеремета. За його словами, підготовлено все було на дуже високому рівні. Слідство проаналізувало 25 схожих злочинів.
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