Випуск новин за 13:00: Пожежа у коледжі Тернополя. Пристайко про миротворців ООН

У випуску новин за 14 грудня станом на 13:00 – у Збаражі на Тернопільщині гасили вогонь у військовому коледжі. Майже три сотні курсантів евакуювали, а 5– опинилися у вогняній пастці. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона може повернутися до ідеї введення миротворчих військ ООН на територію окупованого Донбасу.

Також у випуску: У Львові вже відкрили Фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про ключовий випадок у справі убивства Павла Шеремета. За його словами, підготовлено все було на дуже високому рівні. Слідство проаналізувало 25 схожих злочинів.