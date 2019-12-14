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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Пожежа у коледжі Тернополя. Пристайко про миротворців ООН

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 грудня станом на 13:00 – у Збаражі на Тернопільщині гасили вогонь у військовому коледжі. Майже три сотні курсантів евакуювали, а 5– опинилися у вогняній пастці. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона може повернутися до ідеї введення миротворчих військ ООН на територію окупованого Донбасу.

      Також у випуску:

      У Львові вже відкрили Фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про ключовий випадок у справі убивства Павла Шеремета. За його словами, підготовлено все було на дуже високому рівні. Слідство проаналізувало 25 схожих злочинів.

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      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Тернопіль Випуск новин Пожежа ООН
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