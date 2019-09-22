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      Випуск новин за 13:00: Протести "жовтих жилетів" у Франції. Негода насувається на Україну

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 вересня станом на 13:00 – у центрі Парижа триває рух "жовтих жилетів". Вчора на антиурядову акцію протесту вкотре вийшли тисячі демонстрантів. На Україну впевнено насувається осінь. Надзвичайники попереджають про сильний вітер по всій території країни, орім західних областей.

      Також у випуску:

      Президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну. Та хочуть, аби він оприлюднив стенограму розмови з Володимиром Зеленським.

      Британське видання The Daily Telegraph повідомило, що наступного року російська збірна може не поїхати на олімпіаду у Токіо.

      Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років.

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      Теги: Випуск новин Протести "жовтих жилетів" Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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