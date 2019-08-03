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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Скандал у львівському аеропорту. Зеленський у Трускавці

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 серпня станом на 13:00 – у львівському аеропорту понад сотня людей не дочекались свого літака до Італії. Рейс авіакомпанії "Ернест" спершу відклали, а за деякий час він зник з табла відльотів. Володимир Зеленський приїхав у Трускавець. Спершу він взяв участь в медичній конференції, а потім поїхав у готель, де проходить експрес-навчання партії "Слуга народу".

      Також у випуску:

      У США розробляють новий ракетний договір і залучити до нього, окрім Росії, планують й Китай.

      Представники Центрвиборчкому літаком відправилися до Покровська, що на Донеччині, аби забрати протоколи голосування з виборчого округу № 50.

      Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин авіація
      Джерело: 24 канал
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