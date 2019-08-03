Випуск новин за 13:00: Скандал у львівському аеропорту. Зеленський у Трускавці

У випуску новин за 3 серпня станом на 13:00 – у львівському аеропорту понад сотня людей не дочекались свого літака до Італії. Рейс авіакомпанії "Ернест" спершу відклали, а за деякий час він зник з табла відльотів. Володимир Зеленський приїхав у Трускавець. Спершу він взяв участь в медичній конференції, а потім поїхав у готель, де проходить експрес-навчання партії "Слуга народу".

Також у випуску: У США розробляють новий ракетний договір і залучити до нього, окрім Росії, планують й Китай. Представники Центрвиборчкому літаком відправилися до Покровська, що на Донеччині, аби забрати протоколи голосування з виборчого округу № 50. Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook.

Джерело: 24 канал