Випуск новин за 13:00: Смерть активістки Гандзюк. Референдум за незалежність у Новій Каледонії
У випуску новин за 4 листопада станом на 13:00 – померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. Нова Каледонія спробує відокремитися від Франції.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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