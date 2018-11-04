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      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 13:00: Смерть активістки Гандзюк. Референдум за незалежність у Новій Каледонії

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 13:00 – померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. Нова Каледонія спробує відокремитися від Франції.

      Також у випуску:

      У Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП.

      Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення.

      Як на українців без їхнього відома оформляють кредити. 

      Теги: Катерина Гандзюк Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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