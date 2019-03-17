Випуск новин за 13:00: Смерть українця в Польщі. Схрон боєприпасів на Рівненщині

У випуску новин за 17 березня станом на 13:00 – під час будівельних робіт у Кракові трапився зсув ґрунту, через що обвалилася стіна. Постраждали близько 10 людей, один з них загинув. Польські ЗМІ повідомили, що він був громадянином України. Небезпечну знахідку – гранатомет, вибухові пристрої, патрони – знайшли у закинутому будинку села Гільча Перша Здолбунівського району Рівненської області.

Також у випуску: За минулу добу проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів. Шулявський міст закрили на реконструкцію.