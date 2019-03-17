Выпуск новостей за 13:00: Смерть украинца в Польше. Тайник с боеприпасами на Ровненщине
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 13:00 – во время строительных работ в Кракове случился оползень, из-за чего обрушилась стена. Пострадали около 10 человек, один из них погиб. Польские СМИ сообщили, что он был гражданином Украины. Опасную находку – гранатомет, взрывные устройства, патроны – нашли в заброшенном доме села Гольча Первая Здолбуновского района Ровненской области.
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За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов.
Шулявский мост закрыли на реконструкцию.
Источник: 24 канал
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