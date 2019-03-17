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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 13:00: Смерть украинца в Польше. Тайник с боеприпасами на Ровненщине

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 13:00 – во время строительных работ в Кракове случился оползень, из-за чего обрушилась стена. Пострадали около 10 человек, один из них погиб. Польские СМИ сообщили, что он был гражданином Украины. Опасную находку – гранатомет, взрывные устройства, патроны – нашли в заброшенном доме села Гольча Первая Здолбуновского района Ровненской области.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов.

      Шулявский мост закрыли на реконструкцию.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Выпуск новостей Новости Польши Оружие Ровно
      Источник: 24 канал
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