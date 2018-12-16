Випуск новин за 13:00: Українські моряки в полоні РФ. ДТП в Швейцарії

У випуску новин за 16 грудня станом на 13:00 – команда адвокатів зустрілась з 11 українськими моряками, які перебувають у полоні РФ. У Швейцарії пасажирський автобус з росіянами влетів у стіну, є загиблий.

Також у випуску: Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви. На фронті від ворожої кулі снайпера загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений. На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті аварії загинули четверо осіб.