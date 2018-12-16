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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Випуск новин за 13:00: Українські моряки в полоні РФ. ДТП в Швейцарії

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 грудня станом на 13:00 – команда адвокатів зустрілась з 11 українськими моряками, які перебувають у полоні РФ. У Швейцарії пасажирський автобус з росіянами влетів у стіну, є загиблий.

      Також у випуску:

      Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви.

      На фронті від ворожої кулі снайпера загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

      Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений.

      На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті аварії загинули четверо осіб.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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