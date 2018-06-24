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Випуск новин за 13:00: Вибух на спиртзаводі Тернопільщини. Дострокові вибори у Туреччині

Випуск новин 82 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 червня станом на 13:00 – увечері 23 червня у місті Збараж, на одній із баз закритого Зарубинецького спиртзаводу стався вибух, після якого почалася пожежа. Причина – розгерметизація однієї з ємностей із біоетанолом. 24 червня у Туреччині розпочалися дострокові президентські та парламентські вибори. На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Ердоган.

Також у випуску:

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися у липні, – Помпео.

Вибух в Ефіопії: кількість постраждалих зросла до 154 осіб.

Жінки у Саудівській Аравії отримали право керувати автомобілем.

 

Теги: Новини України Випуск новин
Джерело: 24 канал
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