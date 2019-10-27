Випуск новин за 13:00: Випадок дифтерії на Тернопільщині. Презентація фільму про в'язнів Кремля
У випуску новин за 27 жовтня станом на 13:00 – в Україні зафіксували ще один випадок дифтерії. Цього разу на Тернопільщині. До медиків звернувся 47-річний чоловік. Герой України Володимир Жемчугов зустрівся зі студентами та презентує свій фільм "Бранці Кремля". Чоловік був партизаном в окупованому Красному Лучі, через вибух втратив руки та рік провів у полоні.
Також у випуску:
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