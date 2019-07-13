Випуск новин за 13:00: Візит Зеленського на Херсонщину. Провокації бойовиків РФ на Донбасі

У випуску новин за 13 липня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Херсонщину. Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський вимагає звільнити виконувача обов'язків голови ДФС Олександра Власова. У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком. На Одещині масово отруїлися діти, в лікарнях сьогодні залишаються 30 дітей.

Джерело: 24 канал