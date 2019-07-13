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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Візит Зеленського на Херсонщину. Провокації бойовиків РФ на Донбасі

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Херсонщину. Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський вимагає звільнити виконувача обов'язків голови ДФС Олександра Власова.

      У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.

      На Одещині масово отруїлися діти, в лікарнях сьогодні залишаються 30 дітей.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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