Випуск новин за 13:00: Візит Зеленського на Херсонщину. Провокації бойовиків РФ на Донбасі
У випуску новин за 13 липня станом на 13:00 – президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Херсонщину. Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор.
Також у випуску:
Президент Володимир Зеленський вимагає звільнити виконувача обов'язків голови ДФС Олександра Власова.
У Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Віктором Медведчуком.
На Одещині масово отруїлися діти, в лікарнях сьогодні залишаються 30 дітей.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі