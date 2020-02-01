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      Випуск новин за 13:00: Зниження тарифів на тепло. Трагедія у російському спорткомплексі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 13:00 – в 120 містах України тарифи на тепло знизилися. Однак йдеться лише про суми в платіжках за грудень. Очільник уряду Олексій Гончарук зазначив, що майже 150 компаній знизили вартість на теплопостачання від 5% до 35%. У російському місті Санкт-Петербург під час демонтажу величезного стадіону обвалився дах. Під завалами знайшли тіло монтажника.

      Також у випуску:

      Через ускладнення від коронавірусу за останню добу померло ще 46 людей. Відтак смертельних випадків уже 259, а інфікованих вірусом близько 12 тисяч.

      Британці відсвяткували офіційний вихід країни з Євросоюзу. Люди зібрались під стінами Вестмінстеру. Усі слухали дзвони Біг-Бену.

      В Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що результати отримають вже наступного тижня.

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      Теги: Новини Росії Випуск новин Комунальні послуги Олексій Гончарук
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