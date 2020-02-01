Выпуск новостей за 13:00: Снижение тарифов на тепло. Трагедия в российском спорткомплексе

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 13:00 - в 120 городах Украины тарифы на тепло снизились. Однако речь идет только о суммах в платежках за декабрь. Глава правительства Алексей Гончарук отметил, что почти 150 компаний снизили стоимость на теплоснабжение от 5% до 35%. В Санкт-Петербурге во время демонтажа огромного стадиона обрушилась крыша. Под завалами нашли тело монтажника.

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Из-за осложнений от коронавируса за последние сутки умерло еще 46 человек. Поэтому смертельных случаев уже 259, а инфицированных вирусом около 12 тысяч.

Британцы отпраздновали официальный выход страны из Евросоюза. Люди собрались под стенами Вестминстера. Все слушали колокола Биг-Бена.

В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что результаты получат на следующей неделе.