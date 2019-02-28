Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі

У випуску новин за 28 лютого станом на 14:00 – прокуратура вимагає замінити запобіжний захід і арештувати Владислава Мангера. Вона впевнена, якщо підозрюваний залишатиметься на волі, може втекти, бо має нерухомість за кордоном. Жителі Сміли, які підключені до централізованого опалення, можуть з першого березня залишитися без тепла. Людям прийшли платіжки, де за січень рахунок сягає 10 тисяч.

Також у випуску: Рада заслухала звіт депутатської комісії, яка розслідує вбивство активістки Гандзюк. Президент України Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування щодо корупцій в "Укроборонпром". Племінник російського пропагандиста Дмітрія Кисельова проведе два роки та три місяці у німецькій в'язниці.