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      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 лютого станом на 14:00 – прокуратура вимагає замінити запобіжний захід і арештувати Владислава Мангера. Вона впевнена, якщо підозрюваний залишатиметься на волі, може втекти, бо має нерухомість за кордоном. Жителі Сміли, які підключені до централізованого опалення, можуть з першого березня залишитися без тепла. Людям прийшли платіжки, де за січень рахунок сягає 10 тисяч.

      Також у випуску:

      Рада заслухала звіт депутатської комісії, яка розслідує вбивство активістки Гандзюк.

      Президент України Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування щодо корупцій в "Укроборонпром".

      Племінник російського пропагандиста Дмітрія Кисельова проведе два роки та три місяці у німецькій в'язниці.

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      Теги: Випуск новин Владислав Мангер Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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