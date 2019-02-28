Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
У випуску новин за 28 лютого станом на 14:00 – прокуратура вимагає замінити запобіжний захід і арештувати Владислава Мангера. Вона впевнена, якщо підозрюваний залишатиметься на волі, може втекти, бо має нерухомість за кордоном. Жителі Сміли, які підключені до централізованого опалення, можуть з першого березня залишитися без тепла. Людям прийшли платіжки, де за січень рахунок сягає 10 тисяч.
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Джерело: 24 канал
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