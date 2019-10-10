Випуск новин за 14:00: Арешти в окупованому Криму. Прогноз бою Усика та Візерспуна

У випуску новин за 10 жовтня станом на 14:00 – в окупованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали українського активіста Олега Приходька. Його звинувачують у підготовці терористичного акту, незаконному виготовленні та зберігання вибухових пристроїв. Американські букмекери прогнозують перемогу українського боксера Олександра Усика у бою з американцем Чаззом Візерспуном.

Також у випуску: Водію маршрутки, що спричинив смертельну аварію у Запоріжжі та втік мають оголосити підозру. У незвичному місці і незвичній формі Володимир Зеленський сьогодні упродовж дня відповідає на запитання журналістів. Масові обшуки на львівській митниці: слідчі ДБР оглядають пости, пункти пропуску та домівки працівників.