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      Випуск новин за 14:00: Арешти в окупованому Криму. Прогноз бою Усика та Візерспуна

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 жовтня станом на 14:00 – в окупованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали українського активіста Олега Приходька. Його звинувачують у підготовці терористичного акту, незаконному виготовленні та зберігання вибухових пристроїв. Американські букмекери прогнозують перемогу українського боксера Олександра Усика у бою з американцем Чаззом Візерспуном.

      Також у випуску:

      Водію маршрутки, що спричинив смертельну аварію у Запоріжжі та втік мають оголосити підозру.

      У незвичному місці і незвичній формі Володимир Зеленський сьогодні упродовж дня відповідає на запитання журналістів.

      Масові обшуки на львівській митниці: слідчі ДБР оглядають пости, пункти пропуску та домівки працівників.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Криму Арешт Усик – Візерспун
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