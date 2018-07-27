Випуск новин за 14:00: Бійка у міськраді Конотопу. Кривава ДТП на Донеччині

У випуску новин за 27 липня станом на 14:00 – питання відставки голови Конотопу стало причиною масштабної бійки прямо у сесійній залі, поліція застосовувала сльозогінний газ. У автомобільній аварії на Донеччині загинуло троє людей, у лікарню потрапило семеро. Зіткнення сталося на автошляху Горлівка-Бахмут.

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Один військовий загинув, ще один – поранений, ворог 32 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

Два легковики, мікроавтобус та вантажівка не розминулися на дорозі у Вінниці, у результаті чого одна людина загинула, троє отримали травми.

До 17 години у центрі Києва буде перекрито рух транспорту через хресну ходу на вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевського, Володимирський узвіз та Паркова дорога.