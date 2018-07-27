Выпуск новостей за 14:00: Драка в горсовете Конотопа. Кровавое ДТП в Донецкой области
В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 14:00 – вопрос отставки главы Конотопа стало причиной масштабной драки прямо в сессионном зале, полиция применяла слезоточивый газ. В автомобильной аварии в Донецкой области погибли три человека, в больницу попали семь. Столкновение произошло на автодороге Горловка-Бахмут.
Также в выпуске:
Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, враг 32 раза открывал огонь по позициям ВСУ.
Две легковушки, микроавтобус и грузовик не разминулись на дороге в Виннице, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы.
До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительской, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии