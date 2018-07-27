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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Драка в горсовете Конотопа. Кровавое ДТП в Донецкой области

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 14:00 – вопрос отставки главы Конотопа стало причиной масштабной драки прямо в сессионном зале, полиция применяла слезоточивый газ. В автомобильной аварии в Донецкой области погибли три человека, в больницу попали семь. Столкновение произошло на автодороге Горловка-Бахмут.

Также в выпуске:

Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, враг 32 раза открывал огонь по позициям ВСУ.

Две легковушки, микроавтобус и грузовик не разминулись на дороге в Виннице, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы.

До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительской, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.

Теги: Аварии и ДТП Конотоп Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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