Выпуск новостей за 14:00: Драка в горсовете Конотопа. Кровавое ДТП в Донецкой области

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 14:00 – вопрос отставки главы Конотопа стало причиной масштабной драки прямо в сессионном зале, полиция применяла слезоточивый газ. В автомобильной аварии в Донецкой области погибли три человека, в больницу попали семь. Столкновение произошло на автодороге Горловка-Бахмут.

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До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительской, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.