Випуск новин за 14:00: День народження Асєєва. Шторм Мортімер в Європі

У випуску новин за 1 жовтня станом на 14:00 – український журналіст і блогер Станіслав Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків. У якому він нині стані – невідомо. Негода забрала три життя в Центральній Європі. Там лютує потужний шторм Мортімер, який приніс зі собою сильний вітер та рясні зливи.

Також у випуску: Звільнений з російського полону український моряк Андрій Оприско повернувся в рідне село Надітичі, що на Львівщині. Голлівудський актор Том Круз зустрівся з Президентом України Володимир Зеленський у Києві. Ексдепутатів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова таки не візьмуть під арешт. Дмитро Разумков заявив, що хоче скласти із себе повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Джерело: 24 канал