Випуск новин за 14:00: День народження Асєєва. Шторм Мортімер в Європі
У випуску новин за 1 жовтня станом на 14:00 – український журналіст і блогер Станіслав Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків. У якому він нині стані – невідомо. Негода забрала три життя в Центральній Європі. Там лютує потужний шторм Мортімер, який приніс зі собою сильний вітер та рясні зливи.
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