16:03
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 14:00: День народження Асєєва. Шторм Мортімер в Європі

      Випуск новин 18

      У випуску новин за 1 жовтня станом на 14:00 – український журналіст і блогер Станіслав Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків. У якому він нині стані – невідомо. Негода забрала три життя в Центральній Європі. Там лютує потужний шторм Мортімер, який приніс зі собою сильний вітер та рясні зливи.

      Також у випуску: 

      Звільнений з російського полону український моряк Андрій Оприско повернувся в рідне село Надітичі, що на Львівщині.

      Голлівудський актор Том Круз зустрівся з Президентом України Володимир Зеленський у Києві.

      Ексдепутатів від "Опоблоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова таки не візьмуть під арешт.

      Дмитро Разумков заявив, що хоче скласти із себе повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

      blog_ava
      Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      10579
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Стихійні лиха Європа Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сьогодні , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 274
      Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      сьогодні , 14:30 Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      221
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      1451
      Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
      сьогодні , 13:00 Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
      Ірина Буртик 351
      Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      сьогодні , 13:00 Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      Під обкладинкою 556
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук