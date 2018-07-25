Випуск новин за 14:00: Деталі аварії у Черкасах. Масштабні пожежі в усьому світі

У випуску новин за 25 липня станом на 14:00 – у Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною. Загиблі виявились родиною поліцейського та воїна АТО. Винуватця ДТП затримали, йому загрожує до 10 років ув'язнення. У Греції від вогню загинуло понад 80 людей, у Швеції вигоріло 25 тисяч гектарів лісу, у Каліфорнії горить національний парк Йосеміті.

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