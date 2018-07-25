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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Випуск новин за 14:00: Деталі аварії у Черкасах. Масштабні пожежі в усьому світі

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 липня станом на 14:00 – у Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною. Загиблі виявились родиною поліцейського та воїна АТО. Винуватця ДТП затримали, йому загрожує до 10 років ув'язнення. У Греції від вогню загинуло понад 80 людей, у Швеції вигоріло 25 тисяч гектарів лісу, у Каліфорнії горить національний парк Йосеміті.

Також у випуску:

У Києві вночі елітний Hummer на смерть збив дитину на пішохідному переході, водій втікав з місця ДТП та чинив опір під час затримання.

Неконтрольовані пожежі у Греції забрали життя понад 80 людей.

На перемовинах у Мінську знову піднімуть питання обміну політв'язнів.

Теги: Аварії та ДТП Пожежа Випуск новин Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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