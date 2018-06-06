Випуск новин за 14:00: Катастрофа літака ТУ-154. Обшуки в керівників житомирської ДФС
У випуску новин за 6 червня станом на 14:00 – на корпусі літака ТУ-154, що розбився під Смоленськом у 2010 році, знайшли слід вибухових речовин. У керівництва житомирської ДФС проходять обшуки.
Також у випуску:
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Гройсман вніс подання на звільнення Данилюка.
Суд ЄС скасував санкції проти Арбузова, запроваджені у 2017 році.
Джерело: 24 Канал
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