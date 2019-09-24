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      Випуск новин за 14:00: Князєв про скандал з ексдружиною. Заморозки на Сумщині

      Випуск новин 6

      У випуску новин за 24 вересня станом на 14:00 – голова Нацполіції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки. На Сумщині зафіксували перші заморозки. Там стовпчик термометра опустився до мінус двох.

      Також у випуску: 

      З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 та 5 копійок вийдуть з обігу, для полегшення розрахунків готівкою суму відтоді будуть заокруглювати.

      На Миколаївщині вже другу добу шукають втікача з колонії, 35-річного Володимира Касапа, ув'язненого за вбивство.

      Під час свого візиту до США Володимир Зеленській поспілкуватися з тамтешніми представниками української діаспори.

      На прес-конференції в ООН американський президент Дональд Трамп вкотре заявив, що не чинив жодного тиску на українську владу. 

      blog_ava
      Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
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      46200
      Теги: Випуск новин Сергій Князєв Погода Суми Новини України
      Джерело: 24 канал
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