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Випуск новин за 14:00: Куку припинив голодування. Отруєння в таборі на Донеччині

Випуск новин 51 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – Емір-Усеїн Куку припинив голодування в російській тюрмі. Без їжі правозахисник протримався 33 дні. Кількість потерпілих у таборі зросла до 91 особи. Денісова повідомляла, що можливі причини отруєння такі: порушення правил зберігання продуктів, недотримання норм гігієни та правил санобробки посуду співробітниками харчоблоку.

Також у випуску:

До Запоріжжя доправили тіло загиблого на турецькому курорті українця.

У Харкові на складі танки стоять з 2004 року і очікують на ремонт.

Інспектори з хімічної зброї хібрали зразки речовини, якою напередодні отруїлась пара з Еймсбері.

Теги: Новини України Випуск новин Анексія Криму Діти і неповнолітні отруєння Українці в полоні РФ Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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