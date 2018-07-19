Випуск новин за 14:00: Куку припинив голодування. Отруєння в таборі на Донеччині

У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – Емір-Усеїн Куку припинив голодування в російській тюрмі. Без їжі правозахисник протримався 33 дні. Кількість потерпілих у таборі зросла до 91 особи. Денісова повідомляла, що можливі причини отруєння такі: порушення правил зберігання продуктів, недотримання норм гігієни та правил санобробки посуду співробітниками харчоблоку.

Також у випуску: До Запоріжжя доправили тіло загиблого на турецькому курорті українця. У Харкові на складі танки стоять з 2004 року і очікують на ремонт. Інспектори з хімічної зброї хібрали зразки речовини, якою напередодні отруїлась пара з Еймсбері.