Випуск новин за 14:00: Куку припинив голодування. Отруєння в таборі на Донеччині
У випуску новин за 19 липня станом на 14:00 – Емір-Усеїн Куку припинив голодування в російській тюрмі. Без їжі правозахисник протримався 33 дні. Кількість потерпілих у таборі зросла до 91 особи. Денісова повідомляла, що можливі причини отруєння такі: порушення правил зберігання продуктів, недотримання норм гігієни та правил санобробки посуду співробітниками харчоблоку.
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Джерело: 24 канал
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