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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 14:00: Масові пожежі в Україні. Свято Миколая на Прикарпатті

Випуск новин 14:40, сьогодні 92 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 грудня станом на 14:00 – масові пожежі у приватних будинках через пічки: тільки у Житомирській області за добу вогнеборці 4 рази гасили вогонь у приватних господарствах. Івано-Франківські волонтери у новорічних костюмах завітали з подарунками до дітей загиблих воїнів АТО.

Також у випуску:

Бойовики обстріляли мирні поселення на Донбасі.

Масштабні судові вироки у МЗС пов'язують із резолюцією ООН щодо Криму.

Україна потерпає від негоди.

Теги: Пожежа Випуск новин Івано-Франківськ ДСНС Житомир
Джерело: 24 Канал
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