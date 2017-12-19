Випуск новин за 14:00: Масові пожежі в Україні. Свято Миколая на Прикарпатті
Випуск новин 14:40, сьогодні 92 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 грудня станом на 14:00 – масові пожежі у приватних будинках через пічки: тільки у Житомирській області за добу вогнеборці 4 рази гасили вогонь у приватних господарствах. Івано-Франківські волонтери у новорічних костюмах завітали з подарунками до дітей загиблих воїнів АТО.
Також у випуску:
Бойовики обстріляли мирні поселення на Донбасі.
Масштабні судові вироки у МЗС пов'язують із резолюцією ООН щодо Криму.
Україна потерпає від негоди.
Джерело: 24 Канал
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