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      Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП у США. Масове отруєння вином у Філіппінах

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 14:00 – у Сполучених Штатах одночасно зіштовхнулися майже 70 автівок. Масштабна аварія сталася у штаті Вірджинія. На Філіппінах 11 людей померли від отруєння кокосовим вином. Ще 300 – зараз перебувають у лікарнях.

      Також у випуску:

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      Страшна пожежа на Луганщині. Напередодні увечері полум'я охопило Старобільський обласний психоневрологічний інтернат.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Філіппіни
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