Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП у США. Масове отруєння вином у Філіппінах

У випуску новин за 23 грудня станом на 14:00 – у Сполучених Штатах одночасно зіштовхнулися майже 70 автівок. Масштабна аварія сталася у штаті Вірджинія. На Філіппінах 11 людей померли від отруєння кокосовим вином. Ще 300 – зараз перебувають у лікарнях.

Також у випуску:

Комітет виборців України, назвав перших депутатів, які можуть не отримати зарплати. За грудень жодного разу не голосували 8 парламентарів, а троє з них – взагалі не з'являлись у стінах Верховної Ради.

Соціологічна група "Рейтинг" розпитала в українців, що вони вважають найбільш значущим у 2019 році. Наприклад, політиком року обрали Володимира Зеленського.

Страшна пожежа на Луганщині. Напередодні увечері полум'я охопило Старобільський обласний психоневрологічний інтернат.