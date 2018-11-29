Випуск новин за 14:00: Напад на Гриценка. Флешмоб від моряків у Миколаєві
У випуску новин за 29 листопада станом на 14:00 – в Одесі чоловіки в масках напали на потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Конфлікт зупинили патрульні, народний депутат не постраждав. Миколаївські військовослужбовці висловили слова підтримки українським морякам, яких незаконно утримує Росія та влаштували флешмоб "Ми захистимо".
Також у випуску:
У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною.
Українці зібрали понад 300 тисяч гривень для полонених моряків.
Туреччина запропонувала посередництво у вирішенні конфлікту в Керченській протоці.
Джерело: 24 канал
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