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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 14:00: Напад на Гриценка. Флешмоб від моряків у Миколаєві

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 14:00 – в Одесі чоловіки в масках напали на потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Конфлікт зупинили патрульні, народний депутат не постраждав. Миколаївські військовослужбовці висловили слова підтримки українським морякам, яких незаконно утримує Росія та влаштували флешмоб "Ми захистимо".

      Також у випуску: 

      У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною.

      Українці зібрали понад 300 тисяч гривень для полонених моряків.

      Туреччина запропонувала посередництво у вирішенні конфлікту в Керченській протоці.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Новини Миколаєва Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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