Випуск новин за 14:00: Напад з кислотою у Херсоні. Вбивство військового у Харкові
У випуску новин за 31 липня станом на 14:00 – у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, особу нападника не встановлено. Тіло 23-річного бійця-контрактника знайшли у колодязі на території військової частини.
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У Оболонському суді адвокати Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, продовжують зривати засідання, вимагаючи відводу прокурорів та суддів.
Джерело: 24 канал
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