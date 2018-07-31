Випуск новин за 14:00: Напад з кислотою у Херсоні. Вбивство військового у Харкові

У випуску новин за 31 липня станом на 14:00 – у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, особу нападника не встановлено. Тіло 23-річного бійця-контрактника знайшли у колодязі на території військової частини.

Також у випуску: Охоронець офісу юридичною фірми у Львові знайшов бомбу прямо біля входу: поліція та сапери вчасно знешкодили небезпечну знахідку. У Островського, який збив на смерть дитину, примусово взяли біологічні зразки на експертизу. У Оболонському суді адвокати Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, продовжують зривати засідання, вимагаючи відводу прокурорів та суддів.