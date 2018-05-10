Випуск новин за 14:00: Нацкорпус в гостях у Льовочкіна. Рішення Гаазького суду
У випуску новин за 10 травня станом на 14:00 – представники Національного корпусу поїхали до будинку власника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна через трансляцію скандального концерту до 9 травня. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму.
Також у випуску:
Під Варшавою напали на трьох українців, одного з них жорстоко побили.
На Закарпатті зсув ґрунту знищив два будинки.
Петро Порошенко зустрівся з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Ааахені.
За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень.
Джерело: 24 Канал
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