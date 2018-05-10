Випуск новин за 14:00: Нацкорпус в гостях у Льовочкіна. Рішення Гаазького суду

У випуску новин за 10 травня станом на 14:00 – представники Національного корпусу поїхали до будинку власника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна через трансляцію скандального концерту до 9 травня. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму.

Також у випуску: Під Варшавою напали на трьох українців, одного з них жорстоко побили. На Закарпатті зсув ґрунту знищив два будинки. Петро Порошенко зустрівся з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Ааахені. За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень.