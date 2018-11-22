Випуск новин за 14:00: Новий представник України у Мінську. Аварія у Запоріжжі

У випуску новин за 22 листопада станом на 14:00 – 23 листопада в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Україну там представлятиме колишній прем'єр та глава СБУ Євген Марчук. У Запоріжжі трамвай та маршрутка не розминулися на перехресті. Загалом у ДТП постраждало дев'ять осіб, проте сімох після надання медичної допомоги відпустили додому.

Також у випуску: Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. 22 листопада Рада розглядатиме проект Державного бюджету на 2019 рік. У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд. З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.