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      Выпуск новостей за 14:00: Новый представитель Украины в Минске. Авария в Запорожье

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 14:00 – 23 ноября в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Украину там будет представлять бывший премьер и глава СБУ Евгений Марчук. В Запорожье трамвай и маршрутка не разминулись на перекрестке. Всего в ДТП пострадали девять человек, однако семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

      Также в выпуске:

      Горожане вышли на пикеты из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте.

      22 ноября Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 год.

      В Киеве митингуют против повышения цен на проезд.

      Из "Оппозиционного блока" в Раде вышли трое депутатов.

      Теги: Выпуск новостей Минские договоренности Аварии и ДТП Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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