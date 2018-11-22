Выпуск новостей за 14:00: Новый представитель Украины в Минске. Авария в Запорожье

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 14:00 – 23 ноября в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Украину там будет представлять бывший премьер и глава СБУ Евгений Марчук. В Запорожье трамвай и маршрутка не разминулись на перекрестке. Всего в ДТП пострадали девять человек, однако семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Также в выпуске: Горожане вышли на пикеты из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. 22 ноября Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 год. В Киеве митингуют против повышения цен на проезд. Из "Оппозиционного блока" в Раде вышли трое депутатов.