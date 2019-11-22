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      Випуск новин за 14:00: Опалювальний сезон у Новому Роздолі. Нашестя ведмедів у Румунії

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 14:00 – Новий Розділ на Львівщині нарешті з теплом. Вирішили ситуацію з опаленням після того, як на Львівщині з візитом побував прем'єр Олексій Гончарук. Містечка на півночі Румунії потерпають від нашестя ведмедів. Вони розгрібають смітники, забираються в будинки й автівки.

      Також у випуску:

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      Теги: Румунія Випуск новин Опалювальний сезон
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