Випуск новин за 14:00: Опалювальний сезон у Новому Роздолі. Нашестя ведмедів у Румунії

У випуску новин за 22 листопада станом на 14:00 – Новий Розділ на Львівщині нарешті з теплом. Вирішили ситуацію з опаленням після того, як на Львівщині з візитом побував прем'єр Олексій Гончарук. Містечка на півночі Румунії потерпають від нашестя ведмедів. Вони розгрібають смітники, забираються в будинки й автівки.

Також у випуску: Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Не вживатиме їжу, доки не відновлять слідство у справах Майдану. Україна оскаржила рішення італійського суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби. Вранці на столичному Подолі елітний Porsche зніс на великій швидкості світлофор, зачепив дорожній відбійник, перелетів через паркан, а потім перекинувся на дах.