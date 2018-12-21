Випуск новин за 14:00: Переговори з обміну полоненими. Корпоратив БПП

У випуску новин за 21 грудня станом на 14:00 – Україна вкотре ініціює переговори контактної групи щодо обміну полоненими. У Росії ж вважають, що у сторін різні підходи до питання. 20 грудня у БПП відбувся корпоратив, який у самому блоці називають "підсумковим засіданням фракції". Президент відвідав захід ненадовго, мав короткі зустрічі з генпрокурором та мером столиці.

Також у випуску: Через сильний туман та ожеледицю на Одеській трасі трапилося п'ять ДТП, наймасштабніша – автобус із 20 пасажирами перекинувся набік. Окупаційний "суд" Криму лишив під вартою ще одного полоненого моряка Віктора Безпальченка до 24 січня 2019 року. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння; одного українського військового поранено. У Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти.