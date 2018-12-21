Випуск новин за 14:00: Переговори з обміну полоненими. Корпоратив БПП
У випуску новин за 21 грудня станом на 14:00 – Україна вкотре ініціює переговори контактної групи щодо обміну полоненими. У Росії ж вважають, що у сторін різні підходи до питання. 20 грудня у БПП відбувся корпоратив, який у самому блоці називають "підсумковим засіданням фракції". Президент відвідав захід ненадовго, мав короткі зустрічі з генпрокурором та мером столиці.
Також у випуску:
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