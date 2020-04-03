Випуск новин за 14:00: Перекритий в'їзд на Буковину. Масове звільнення медиків у Сумах

У випуску новин за 3 квітня станом на 14:00 – через стрімке поширення COVID-19 Чернівецька область закрилася на карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада. У Сумах звільнили 37 працівників пологового будинку. Половина з них – лікарі вищої категорії.

Також у випуску:

Понад 13 тисяч українців застрягли за кордоном.

Щоб підтримати один одного в умовах карантину, жителі містечка в Англії щодня виходять на вулицю, щоб потанцювати.

Кількість заражених на COVID-19 у світі перевалила за мільйон.