Випуск новин за 14:00: Перекритий в'їзд на Буковину. Масове звільнення медиків у Сумах
У випуску новин за 3 квітня станом на 14:00 – через стрімке поширення COVID-19 Чернівецька область закрилася на карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада. У Сумах звільнили 37 працівників пологового будинку. Половина з них – лікарі вищої категорії.
Також у випуску:
Понад 13 тисяч українців застрягли за кордоном.
Щоб підтримати один одного в умовах карантину, жителі містечка в Англії щодня виходять на вулицю, щоб потанцювати.
Кількість заражених на COVID-19 у світі перевалила за мільйон.
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