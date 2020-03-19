Випуск новин за 14:00: Перший випадок коронавірусу на Донбасі. "Транспортний" карантин

У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – у Донецькій області зафіксували перший випадокзараження коронавірусом. Хворим виявився 52-річний чоловік, який повернувся з відпочинку у Єгипті. У громадському транспорті у різних регіонах України можна пересуватися не більше, ніж по 10 людей і у медичних масках.

Також у випуску: Києво-Печерська лавра ігнорує карантин. У московському патріархаті закликали вірян не зважати на обмеження, запроваджені країною. У Херсоні відправили на карантин бригаду швидкої допомоги, які виїхали на виклик без засобів підвищеного захисту. В Україні виявили 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість заражених зросла до 16.