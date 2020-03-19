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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Перший випадок коронавірусу на Донбасі. "Транспортний" карантин

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 14:00 – у Донецькій області зафіксували перший випадокзараження коронавірусом. Хворим виявився 52-річний чоловік, який повернувся з відпочинку у Єгипті. У громадському транспорті у різних регіонах України можна пересуватися не більше, ніж по 10 людей і у медичних масках.

      Також у випуску:

      Києво-Печерська лавра ігнорує карантин. У московському патріархаті закликали вірян не зважати на обмеження, запроваджені країною.

      У Херсоні відправили на карантин бригаду швидкої допомоги, які виїхали на виклик без засобів підвищеного захисту.

      В Україні виявили 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість заражених зросла до 16.

      В Росії від коронавірусу померла жінка
      сьогодні
      Теги: Окуповані території Новини Донецька Випуск новин
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