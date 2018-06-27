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Випуск новин за 14:00: Повернення українських моряків. Судовий позов проти Порошенка

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 червня станом на 14:00 – українські моряки, яких звинувачували у контрабанді, повернулись додому після півторарічного перебування в Греції. Активісти подали в суд на Петра Порошенка через призначення Павла Жебрівського аудитором НАБУ.

Також у випуску:

СБУ затримало двох кремлівських агітаторів на Дніпропетровщині.

Винуватцю смертельної ДТП на Рівненщині суд обиратиме запобіжний захід.

Кіберполіція прогнозує, що Росія готує масштабну кібератаку проти України.

Ситуація на фронті.

Ексклюзивний коментар Людмили Денисової щодо звільнення бранців Кремля.

З’явились нові подробиці нападу на табір ромів у Львові.

Теги: Петро Порошенко Випуск новин Водний транспорт Греція
Джерело: 24 канал
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