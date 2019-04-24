Випуск новин за 14:00: Пожежа у заповіднику на Рівненщині. Смертельне селфі у Житомирі

У випуску новин за 24 квітня станом на 14:00 – на Рівненщині спалахнув другий за розмірами природний заповідник України. Займання сталося сьогодні зранку біля Старого Села. Допомагати лісівникам гасити полум'я кинулись і місцеві мешканці. І лише близько 12 години дня пожежу вдалось ліквідувати. У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який задля фотографії виліз на дах електрички.

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