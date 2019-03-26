Випуск новин за 14:00: П'ять років Нацгвардії. Нові подробиці страшної аварії в Одесі

У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – відновлена після Революції гідності Нацгвардія відзначає перший свій ювілей. Урочисті заходи відбулися на території Міжнародного навчального центру Нацгвардії. Водій Porsche, який мчав поруч із BMW, стверджує, що то не були перегони.

Також у випуску: На Запоріжжі чоловік викликав поліціянтів та кинув у них гранату. У Києві патрульна машина злетіла з дороги й врізалася у стовп. Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій.

Джерело: 24 канал