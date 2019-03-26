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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 14:00: П'ять років Нацгвардії. Нові подробиці страшної аварії в Одесі

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – відновлена після Революції гідності Нацгвардія відзначає перший свій ювілей. Урочисті заходи відбулися на території Міжнародного навчального центру Нацгвардії. Водій Porsche, який мчав поруч із BMW, стверджує, що то не були перегони.

      Також у випуску:

      На Запоріжжі чоловік викликав поліціянтів та кинув у них гранату.

      У Києві патрульна машина злетіла з дороги й врізалася у стовп.

      Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій.

      blog_ava
      6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води
      сьогодні
      5123
      Теги: Випуск новин Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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