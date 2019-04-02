Випуск новин за 14:00: Реакція Тимошенко на вибір українців. Продовження підрахунку голосів

У випуску новин за 2 квітня станом на 14:00 – Юлія Тимошенко визнала поразку на виборах і не судитиметься за результати. У Центрвиборчкомі й досі рахують голоси українців у першому турі президентських виборів.

Також у випуску: Якісно і чесно – таку оцінку першому туру виборів далИ в міжнародній місії ENEMO. На передовій тим часом ситуація загострилася, троє військових поранені. Вільно, чесно але і стурбовано: як оцінив Захід вибори в Україні.

Джерело: 24 канал