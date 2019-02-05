16:48
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 14:00: Робота депутатів після канікул. Підтримка українських полонених моряків

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 14:00 – після двотижневих канікул депутати Верховної Ради повернулися до роботи. Наразі ухвалили лише один законопроект. Незаконно полоненим морякам у СІЗО передали 24 пакунки з продуктами, загалом понад 200 кілограмів їжі. Кошти на продукти зібрали небайдужі українці та благодійники з-за кордону.

      Також у випуску:

      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український захисник загинув. 

      З екс-очільника ДФС Мирослава Продана зняли електронний браслет.

      У Парижі спалахнула багатоповерхівка, загинули вісім людей. 

      Шведська компанія IKEA надаватиме меблі в оренду. 

      blog_ava
      Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
      сьогодні
      10542
      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      сьогодні , 16:33 Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      898
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сьогодні , 16:31 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 93
      Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      сьогодні , 14:00 Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      сьогодні , 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      Оксана Вербіцька 3744
      Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір
      сьогодні , 16:01 Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір
      Катерина Козачинська 363
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук