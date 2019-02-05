Випуск новин за 14:00: Робота депутатів після канікул. Підтримка українських полонених моряків
У випуску новин за 5 лютого станом на 14:00 – після двотижневих канікул депутати Верховної Ради повернулися до роботи. Наразі ухвалили лише один законопроект. Незаконно полоненим морякам у СІЗО передали 24 пакунки з продуктами, загалом понад 200 кілограмів їжі. Кошти на продукти зібрали небайдужі українці та благодійники з-за кордону.
Також у випуску:
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український захисник загинув.
З екс-очільника ДФС Мирослава Продана зняли електронний браслет.
У Парижі спалахнула багатоповерхівка, загинули вісім людей.
Шведська компанія IKEA надаватиме меблі в оренду.
Джерело: 24 канал
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