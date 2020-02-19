Випуск новин за 14:00: Росія завдала авіударів по Сирії. Масові протести в Європі

У випуску новин за 19 лютого станом на 14:00 – російська авіація завдала ударів по Сирії. Внаслідок бомбардування загинули троє жителів міста Терманін. Грецію та Іспанію накрили масові протести. В Афінах не курсує громадський транспорт, зачинені лікарні, а на півдні Іспанії фермери перекрили кілька місцевих автобанів.

Також у випуску: Верховна Рада продовжує розгляд законопроєкту про ринок землі. Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семена, прибув до Києва. У Житомирі зловили поліцейського, який продавав наркотики. В місті Городище Черкаської області собаки покусали місцевого жителя.