Випуск новин за 14:00: Розмова Зеленського і Путіна. Останнє засідання Ради

У випуску новин за 12 липня станом на 14:00 – по телефону вперше поспілкувалися Володимир Зеленський і Володимир Путін. За словами Пєскова, однією з тем стали переговори в нормандському форматі. Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.

Також у випуску: Масове отруєння на Одещині: 46 дітей з оздоровчого табору опинились у лікарні. У Києві на станції метро "Оболонь" жінка потрапила під потяг, вона загинула на місці. За добу загинув один український військовий, ще двоє поранені.

Джерело: 24 канал