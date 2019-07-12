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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Розмова Зеленського і Путіна. Останнє засідання Ради

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 липня станом на 14:00 – по телефону вперше поспілкувалися Володимир Зеленський і Володимир Путін. За словами Пєскова, однією з тем стали переговори в нормандському форматі. Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.

      Також у випуску:

      Масове отруєння на Одещині: 46 дітей з оздоровчого табору опинились у лікарні.

      У Києві на станції метро "Оболонь" жінка потрапила під потяг, вона загинула на місці.

      За добу загинув один український військовий, ще двоє поранені.

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      Теги: Володимир Зеленський Володимир Путін Верховна Рада Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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