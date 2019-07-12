Випуск новин за 14:00: Розмова Зеленського і Путіна. Останнє засідання Ради
У випуску новин за 12 липня станом на 14:00 – по телефону вперше поспілкувалися Володимир Зеленський і Володимир Путін. За словами Пєскова, однією з тем стали переговори в нормандському форматі. Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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