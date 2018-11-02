Випуск новин за 14:00: Ситуація на Сході України. Виступ рок-легенди у Києві
У випуску новин за 2 листопада станом на 14:00 – на фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.
Також у випуску:
У порту Маріуполя арештували 3000 тонн металу з Алчевського комбінату, захопленого бойовиками.
2 листопада виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії.
Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині без гарячої води та опалення.
Джерело: 24 канал
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