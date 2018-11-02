Випуск новин за 14:00: Ситуація на Сході України. Виступ рок-легенди у Києві

У випуску новин за 2 листопада станом на 14:00 – на фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.

Також у випуску: У порту Маріуполя арештували 3000 тонн металу з Алчевського комбінату, захопленого бойовиками. 2 листопада виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії. Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині без гарячої води та опалення.